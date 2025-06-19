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        Fethiye'de 10 litre atık yağ getirene 250 liralık hediye çeki verilecek

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediyeye 10 litre atık yağ getirene 250 liralık hediye çekinin verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:55 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:55
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        Fethiye'de 10 litre atık yağ getirene 250 liralık hediye çeki verilecek
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde belediyeye 10 litre atık yağ getirene 250 liralık hediye çekinin verileceği bildirildi.

        Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin doğayı koruma çalışmaları kapsamında önemli bir protokole daha imza attığı belirtildi.

        Evsel kaynaklı bitkisel atık yağların çevreye verdiği büyük zararın önüne geçmek ve atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla Habitat Geri Dönüşüm Firması ile bir yıl süreli işbirliği protokolünün hayata geçirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İmzalanan protokol kapsamında vatandaşlar, her 10 litre bitkisel atık yağ karşılığında 250 lira değerinde market alışveriş çeki kazanacak. Atık yağlar, Fethiye Belediyesine bağlı Atık Getirme Merkezi'ne veya İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne teslim edilebileceği gibi, 444 90 82 - 6555 numaralı telefondan iletişime geçilmesi halinde evlerden de alınabilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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