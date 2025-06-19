Muğla'da "Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Karaloğlu, daha sonra Vali Özer Türk Salonu'nda düzenlenen "Turizm Güvenliği" konulu değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

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