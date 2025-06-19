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        Muğla'da "Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

        Muğla'da İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında "Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:09 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:08
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        Muğla'da "Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
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        Muğla'da İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında "Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Karaloğlu ve beraberindeki heyet, toplantı kapsamında Muğla Valiliğine ziyarette bulundu.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaloğlu, Vali İdris Akbıyık ile makamda görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Karaloğlu, daha sonra Vali Özer Türk Salonu'nda düzenlenen "Turizm Güvenliği" konulu değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

        Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Vali Akbıyık'ın yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Muğla'daki kaymakamlar, 4 ilin emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, turizm müdürleri ve yetkililer katıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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