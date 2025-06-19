Muğla'da "Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
Muğla'da İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında "Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
Muğla'da İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında "Turizm Güvenliği Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
Karaloğlu ve beraberindeki heyet, toplantı kapsamında Muğla Valiliğine ziyarette bulundu.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaloğlu, Vali İdris Akbıyık ile makamda görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Karaloğlu, daha sonra Vali Özer Türk Salonu'nda düzenlenen "Turizm Güvenliği" konulu değerlendirme toplantısına başkanlık etti.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Vali Akbıyık'ın yanı sıra Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Muğla'daki kaymakamlar, 4 ilin emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, turizm müdürleri ve yetkililer katıldı.
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