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        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı

        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:35 Güncelleme: 20.06.2025 - 15:03
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        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı
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        Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler, okullarda düzenlenen karne töreni sonrası yaz tatiline girdi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Fatmagül Özpınar İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

        Kent genelinde 1709 resmi ve özel eğitim kurumunda görev yapan yaklaşık 36 bin öğretmen ve öğrenim gören 485 bin 783 öğrenci yaz tatiline girdi.

        Dönemin sona ermesi dolayısıyla Fatmagül Özpınar İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

        Törende, öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisini gezen Şahin, ardından 1. ve 2. sınıf öğrencilerine karnelerini ve hediyelerini takdim etti.

        Sınıflarda öğrencilerle sohbet eden Şahin, başarı dileklerini iletti.

        Programın devamında öğretmenlerle bir araya gelen Şahin, eğitim camiasına emekleri dolayısıyla teşekkür ederek, yaz tatilinin öğrenci ve öğretmenlere verimli geçmesini temenni etti.

        Törene Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fedai Yaman, öğretmenler, öğrenciler ve veliler de katıldı.

        - Muğla

        Muğla ve ilçelerinde öğrenciler karne alarak yaz tatiline başladı.

        Kentte 163 bin 390 öğrenci ve 15 bin 899 yönetici ve öğretmen ikinci ara tatillerine başladı.

        Muğla Menteşe Borsa İstanbul İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

        Öğrencilere karne ve hediyelerini, Vali İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay verdi.

        Öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Akbıyık, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ancak vakit buldukça da eğlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

        - Burdur

        Burdur'da, 3 bin 843 öğretmen ve 42 bin 615 öğrenci yaz tatiline başladı.

        Burdur Kayışzade Hafız Osman Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Vali Yardımcısı Mehmet Türk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci öğrencilere karnelerini dağıttı ve iyi tatiller diledi.

        - Isparta

        Isparta'da da Hızırbey Ortaokulunda karne töreni düzenlendi. İl genelinde toplam 77 bin 968 öğrenci karne alarak tatile başladı.

        Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak öğrencilere karnelerini verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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