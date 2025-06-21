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        Bodrum'da 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri düzenlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 23:47 Güncelleme: 22.06.2025 - 00:48
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        Bodrum'da 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri düzenlendi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4. Uluslararası Akdeniz Edebiyat Günleri etkinliği gerçekleştirildi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Livaneli Vakfı işbirliğiyle iki gün süren etkinlik, Bodrum'da edebiyat ve sanat dünyasını bir araya getirdi.

        Bu yılki etkinlik, 82 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Filiz Akın anısına düzenlendi.

        Etkinliğin açılışına Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile sanatçı Zülfü Livaneli katıldı.

        Açılışın ardından Türkan Şoray'ın yer aldığı kısa film gösterimi sunuldu.

        Program, Pınar Seli'nin solo ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın konseriyle devam etti. İlk günkü etkinlik Inspera Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen kokteylle sona erdi.

        İlçede bir otelde düzenlenen etkinliğin ikinci gününde ise açılış konuşmaları yapıldı, sanatçı Filiz Akın'a dair kısa film gösterimi sunuldu.

        Program, Barış Atay, Evanthia Reboutsika ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuşmalarıyla devam etti. Ayrıca, "Yılanı Öldürseler" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

        Etkinlik, daha sonra usta oyuncu Türkan Şoray ve Zülfü Livaneli'nin sohbeti, Tilbe Saran, Nefeli Oikonomou Pantzou ve Prof. Dr. Onur Bilge Kula'nın konuşmalarıyla tamamlandı.

        Kapanış konuşmaları ve aile fotoğrafının çekilmesiyle organizasyon sona erdi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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