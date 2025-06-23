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        Yolcu gemisi "Marella Discovery 2" ile Marmaris'e 1797 turist geldi

        Bahamalar bayraklı kruvaziyer " Marella Discovery 2", 1797 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 12:27 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:27
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        Yolcu gemisi "Marella Discovery 2" ile Marmaris'e 1797 turist geldi
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        Bahamalar bayraklı kruvaziyer " Marella Discovery 2", 1797 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Rodos Limanı'nın ardından rotasını Güney Ege'ye çeviren 265 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

        Gemide, çoğu İngiliz 1797 yolcu ve 746 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

        Gemi acentesi yetkilisi Emrah Ersoy, gazetecilere, ilçeye getirdikleri yolculardan yaklaşık 350'sinin Dalyan ve diğer turlara katıldığını söyledi.

        Kruvaziyerin gece saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesine hareket edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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