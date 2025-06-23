Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da silahlı kavgada bir gencin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir gencin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 23.06.2025 - 21:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da silahlı kavgada bir gencin öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir gencin öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı daha tutuklandı.

        Çağlar Koç'un (27) tabancayla öldürülmesiyle ilgili Ş.A. ve Z.A.A. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim oldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Tepe Mahallesi'nde 20 Mayıs'ta iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada yaralanan Çağlar Koç, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan E.S. ve O.Ç, 22 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Şam'daki kilise saldırısının planlayıcıları yakalandı 
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        Ömer Çelik'ten açıklamalar
        PFDK başkanı istifa etti!
        PFDK başkanı istifa etti!
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        ABD Başkanı Trump'tan petrol fiyatlarına yönelik mesaj
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        23 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Rusya: İran'a saldırı sebepsiz bir saldırganlık
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Sanders: ABD'lilere yine yalan söyleniyor
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Berat 9, Yener 8 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Fenerbahçe'den Orkun Kökçü harekatı!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Tunceli, Çankırı, Tokat... Bitmiyor! İki günde 3 can gitti!
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Türkiye, dünya turizminde 4'üncü sıraya yükseldi
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Dries Mertens'ten futbola veda kararı!
        Arılar geometrinin ustası mı?
        Arılar geometrinin ustası mı?

        Benzer Haberler

        Muğla'da bahisli horoz dövüşüne baskın; hayvanları koruma derneği başkanı v...
        Muğla'da bahisli horoz dövüşüne baskın; hayvanları koruma derneği başkanı v...
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'da cips ambalajına sıkışan kaplumbağayı temizlik işçileri kurtardı
        Muğla'da cips ambalajına sıkışan kaplumbağayı temizlik işçileri kurtardı
        Muğla'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        Muğla'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        Fethiye Kalesi kazı alanındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Fethiye Kalesi kazı alanındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        MSKÜ, Kurumsal Akreditasyon Belgesini Rektör Prof. Dr. Kaçar teslim aldı
        MSKÜ, Kurumsal Akreditasyon Belgesini Rektör Prof. Dr. Kaçar teslim aldı