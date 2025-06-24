Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Armutalan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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