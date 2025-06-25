Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Beyobası Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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