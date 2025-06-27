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        Muğlalı hacılar yurda döndü

        Kutsal topraklardan yurda dönen Muğlalı hacı kafilesi, Dalaman Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 10:58 Güncelleme: 27.06.2025 - 10:58
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        Muğlalı hacılar yurda döndü
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        Kutsal topraklardan yurda dönen Muğlalı hacı kafilesi, Dalaman Havalimanı'nda yakınları tarafından karşılandı.

        14 Mayıs'ta dualarla kutsal topraklara uğurlanan ve hac vazifelerini tamamlayan Diyanete bağlı Dalaman 1 kafilesi hacılarını taşıyan uçak, Dalaman Havalimanı'na ulaştı.

        Hacılar, pasaport işlemlerinin ardından terminal çıkış kapısında aileleri ve yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. Hacılar, uzun süre yakınlarıyla kucaklaşarak hasret giderdi.

        Kafile başkanı Ortaca İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı, burada yaptığı açıklamada, hac ibadetinin çok güzel geçtiğini ancak kafileden bir hacının vefat etmesinin burukluğunu yaşadıklarını söyledi. 14 Haziran'da vefat eden Seydikemerli hacı Asım Boğa'ya Allah'tan rahmet dileyen Atıcı, yakınlarına da sabır temennisinde bulundu.

        Karşılama töreninde Dalaman Müftüsü Zekeriya Çallı ile Dalaman ve Ortaca ilçe müftülükleri personeli de hazır bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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