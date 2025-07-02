Bodrum'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmayla söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan alevlere bazı vatandaşlar da evlerinin bahçelerinden hortumlarla müdahale etmeye çalıştı.

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