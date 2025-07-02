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        Bodrum'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:26 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:26
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        Bodrum'da tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Ortakent Mahallesi'ndeki tarım arazisi ve otluk alandan alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 10 arazöz ve Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan alevlere bazı vatandaşlar da evlerinin bahçelerinden hortumlarla müdahale etmeye çalıştı.

        Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmayla söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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