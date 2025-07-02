Çinli heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'yı ziyaret etti

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden bir heyet, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile bir araya geldi.

Fethiye Belediyesi'nden yapılan açıklamada Karaca'nın, Çinli heyetten Müsteşar Zhang Li, Ye Yifan ve ataşe Dang Guanglong'u makamında ağırladığı belirtildi.

Çinli diplomatların Fethiye Belediyesine gerçekleştirdikleri ziyaretin, tarihteki ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıdığı aktarılan açıklamada, geçen yıl Fethiye'ye 100 bin civarında Çinli turistin geldiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaca, bu yıl mayıs ayında Şangay'da düzenlenen Turizm Fuarı'na destek verdiklerini belirterek,"Bölgemize gelen Çinli turistler ve özellikle fuarlar için Çince broşür hazırlattık. Geçen ay tarihte ilk defa Ankara'daki Çin Büyükelçiliği Turizm Ataşesi ve yardımcısı Fethiye'yi ziyaret etti. Bugün yine Büyükelçilikten gelen üç diplomatı misafir ediyoruz. Temasların ardından bir rapor hazırlayıp Pekin'e sunacaklar. Bu rapora göre de önümüzdeki yıldan itibaren ilçemize yönelik Çin ilgisinin artmasını ümit ediyoruz." ifadelerine yer verdi.