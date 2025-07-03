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        Lüks yat "Alaiya" Marmaris'te yakıt ikmali yapıldı

        Ultra lüks yat "Alaiya", yakıt ikmalinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinden ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:25 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:35
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        Lüks yat "Alaiya" Marmaris'te yakıt ikmali yapıldı
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        Ultra lüks yat "Alaiya", yakıt ikmalinin ardından Muğla’nın Marmaris ilçesinden ayrıldı.

        Cayman Adaları bayraklı, 112 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yat Marmaris'te liman ziyareti gerçekleştirdi.​​​​​​​

        Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine bağlanan yata, Aliağa Rafinerisi'nden 3 tankerle getirilen 81 bin litre akaryakıt ikmal edildi.

        Hintli çelik sektörünün önde gelen iş insanlarından Lakshmi Mittal'a ait olduğu belirtilen yat, ikmalin ardından ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın Atina kentine doğru yola çıktı.​​​​​​​

        Almanya'da 2019'da inşa edilen yatta 18 misafir ağırlanabiliyor ve 38 kişilik mürettebat görev yapıyor.

        Yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu, SPA ve 100 kişilik sinema salonu bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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