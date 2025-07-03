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        Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 13:25 Güncelleme: 03.07.2025 - 13:25
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        Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Hisarönü Körfezi'nde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

        İçerisinde 2 kişi bulunan 9 metre uzunluğundaki tekne, TAHLİSİYE-4 botunca yedeklendi.

        Tekne, Orhaniye Mahallesi'ndeki marinaya yanaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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