Marmaris açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarılarak kıyıya yanaştırıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Hisarönü Körfezi'nde bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 2 kişi bulunan 9 metre uzunluğundaki tekne, TAHLİSİYE-4 botunca yedeklendi.
Tekne, Orhaniye Mahallesi'ndeki marinaya yanaştırıldı.
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