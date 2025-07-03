İstanköy Adası'nda rahatsızlanan Alman turist deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi

Ege Denizi'ndeki İstanköy (Kos) Adası'nda kalp rahatsızlığı yaşayan Alman turist deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanköy Adası'nda rahatsızlanan Alman vatandaşı kalp yetmezliği teşhisiyle adadaki hastaneye sevk edildi.

Hastanın yapılan kontrollerinde kalp yetmezliği olduğu ve acil olarak donanımlı hastanede ameliyat edilmesi gerektiğine karar verildi.

Bodrum Deniz Kurtarma Derneğine gelen talep doğrultusunda Alman vatandaşı için harekete geçildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Komuta Kontrol Merkezi ile kurulan koordinasyon sonrasında Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri, gerekli hazırlıkların tamamlanması ve Yunan makamlardan alınan izin çerçevesinde İstanköy Adası'na gitti.

Tam donanımlı deniz ambulansıyla adaya ulaşan ekip, turisti alarak Bodrum Milta Marina'ya yanaştı.

Karada bekleyen ambulans ekibine teslim edilen Alman turist, Bodrum Acıbadem Hastanesine sevk edilerek ameliyata alındı.

Turistin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.