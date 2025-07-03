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        Muğla'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 23:19 Güncelleme: 03.07.2025 - 23:19
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        Muğla'da kamyonetin çarptığı yaya öldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        E.İ. yönetimindeki 48 U 8502 plakalı kamyonet, Beçin Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Önder Dereli'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Dereli, ambulansla Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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