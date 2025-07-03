Muğla'da kamyonetin çarptığı yaya öldü
Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
E.İ. yönetimindeki 48 U 8502 plakalı kamyonet, Beçin Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Önder Dereli'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Dereli, ambulansla Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
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