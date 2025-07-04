Datça Ülkü Ocakları Başkanı Ali Eren son yolculuğuna uğurladı

Cenazeye, Eren'in yakınları, mesai arkadaşları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı görevini sürdüren ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde peyzaj mimarı olarak görev yapan Eren, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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