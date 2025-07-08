Fethiye Belediyesi aşure dağıttı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, belediye önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Belediye Başkan Vekili Derya Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal, etkinliğe katılarak aşure dağıttı.
Bolelli, belediyenin aşevinde özenle hazırlanan aşureyi vatandaşa ikram ettiklerini söyledi.
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