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        Fethiye Belediyesi aşure dağıttı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:51 Güncelleme: 08.07.2025 - 16:00
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        Fethiye Belediyesi aşure dağıttı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, belediye önünde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Belediye Başkan Vekili Derya Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Sabri Oğuz Bolelli ve Veli Uysal, etkinliğe katılarak aşure dağıttı.

        Bolelli, belediyenin aşevinde özenle hazırlanan aşureyi vatandaşa ikram ettiklerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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