Muğla'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan sürücü yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtıktan sonra 5 polis aracına çarpan sürücü gözaltına alındı.

Polisin "dur" ihtarında bulunduğu sürücü G.U, 48 ARY 348 plakalı otomobiliyle Kötekli Mahallesi'nde kaçmaya başladı.

Polislerin havaya ateş açarak durdurmaya çalıştığı sürücü, Muğla-Denizli kara yolunda otomobiliyle hızla ilerlemeye devam etti.

Çok sayıda polis ekibinin de takibe aldığı otomobil, Muğla-Denizli kara yolunda 5 polis aracına çarptı. Kaçmaya devam eden sürücünün aracı, lastikleri patlatılarak durduruldu.

Ekiplerce gözaltına alınan sürücünün uyuşturucu etkisi altında olduğu öğrenilirken, araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobil, ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından detaylı inceleme için çekici ile Muğla Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü.