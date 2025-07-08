Muğla İl Sağlık Müdürü Akça, Datça Devlet Hastanesi'ni denetledi

İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Datça Devlet Hastanesi'nde denetim yaptı.

Akça'ya, Başhekim Uzm. Dr. Olcay Korkmaz, Datça Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Abbas Akgün eşlik etti.

Heyet, hastanedeki birimleri gezerek mevcut eksiklikleri inceledi. Akça, hasta odaları ve poliklinikleri ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, personelin taleplerini dinledi.

Akça, yaptığı açıklamada, amaçlarının Datça halkına en iyi sağlık hizmetini sunmak olduğunu söyledi.

Yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunmak için hem altyapı hem de personel kapasitesinin güçlendirilmesini sağlayacaklarını dile getiren Akça, başhekim ile koordineli çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

Ziyaret sonunda, hastanenin fiziki kapasitesinin geliştirilmesi ve personel ihtiyacına yönelik çözüm yolları değerlendirildi.