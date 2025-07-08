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        GÜNCELLEME - Muğla'da oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 11:58 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:58
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        GÜNCELLEME - Muğla'da oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı.

        Arsa Mahallesi'nde yaşayan Ş.M. ile oğlu H.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.M. oğlunu bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        H.M. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan baba Ş.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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