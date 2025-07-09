Fethiye'deki Karaot Plajı halk plajı olacak

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Karaot Plajı'nın halk plajı olacağı bildirildi.

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Kadir Sarıhan, yaptığı açıklamada, Fethiye'nin uzun yıllardır hasretle beklediği bir talebini daha yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan ile gerçekleştirilen görüşme sonucu, Karaot Plajı'nın halk plajı olarak düzenlenmesi için gerekli sözleri aldıklarını vurgulayan Sarıhan, şunları kaydetti:

"Bu güzel gelişmeyle birlikte en geç 1 ay içerisinde Karaot Plajı'mız halkımızın ücretsiz ve konforlu bir şekilde faydalanabileceği şekilde hizmete açılacak. Amacımız Fethiye'mizin doğal güzelliklerini halkımızla buluşturmak, ailelerimizin rahatça denize girebileceği alanları çoğaltmak ve vatandaşlarımızın yaz aylarında kaliteli vakit geçirebileceği sosyal alanları artırmak. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürümüz Abdullah Uçan'a, son dönem Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Prof. Dr. Aydın Ayaydın'a, AK Parti İl Başkanımız Haluk Laçin ile yönetimine ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum."