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        Muğlaspor, Mahsun Çapkan'ı kadrosuna kattı

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muğlaspor, Mahsun Çapkan'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 21:28 Güncelleme: 09.07.2025 - 21:28
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        Muğlaspor, Mahsun Çapkan'ı kadrosuna kattı
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        Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Muğlaspor, Mahsun Çapkan'ı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Muğlaspor'un 2025-2026 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladığı bildirildi.

        Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine, Muğlaspor Basın Sözcüsü Barış Yayman ile Sosyal Komite Üyesi Erhan Çetinkaya'nın katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Çorluspor 1947 formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahsun Çapkan ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon 34 resmi karşılaşmada görev alan Mahsun Çapkan, 10 gol ve 17 asistlik katkısıyla takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı. Sahada gösterdiği üretken oyunuyla dikkatleri üzerine çeken deneyimli oyuncu, Muğlaspor'un 2025-2026 sezonundaki ilk dış transferi oldu."

        Mahsun Çapkan ise Muğlaspor gibi hedefleri olan köklü bir camianın parçası olmanın gurur verici olduğunu belirtti.

        Çapkan, "Bu formayı en iyi şekilde temsil etmek ve taraftarımızla birlikte başarı dolu sezon yaşamak için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

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