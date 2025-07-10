Fethiyespor'un mutfağı Gineli yüksek lisans öğrencisine emanet

Türkiye’yi çok sevdiğini ifaden eden Saumah, eğitim süresi boyunca çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

İngilizce, Fransızca ve Türkçe bilen Saumah, kısa sürede kulüp çalışanları ve futbolcuların sevgisini kazandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesinde yüksek lisans yapan Abdülhamit Hamidou Saumah (28) eğitim masraflarına destek olması için Fethiyespor’un mutfak bölümünde işe başladı.

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