Milas'ta muhtarlardan maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin açıklama

Muğla'nın Milas ilçesinde bazı muhtarlar ile yöre sakinleri enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Kalem Mahallesi Meydanı'nda toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Dursun Uysal, bir süredir üzerinde herkesin konuştuğu ama dönüp de "Bölgede yaşayan insanlar ne diyor?" diye sormadıkları yasa teklifiyle ilgili seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Bölgelerine ilişkin yapılan haksız yorumlar ve eksik bilgiler karşısında seslerini duyurmak, gerçekleri anlatmak için toplandıklarını dile getiren Uysal,"Geçtiğimiz hafta bunun için bölge muhtarları olarak Meclise de gittik. Orada yaptığımız görüşmelerde bölgenin gerçeklerini anlattık, bölge insanın ihtiyaçlarından bahsettik. Bizler kömürün çıkmasını santrallerin çalışmasını istiyoruz. Santraller bizim ekmek kapımız köylerden yüzlerce insan santralde çalışıyor." dedi.

Toplandıkları meydanda 20 köyden insan bulunduğuna dikkati çeken Uysal, şöyle devam etti: