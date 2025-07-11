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        22. Gümüşlük Müzik Festivali 16 Temmuz'da başlayacak

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Gümüşlük Müzik Festivali, 16 Temmuz'da başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:19 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:19
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        22. Gümüşlük Müzik Festivali 16 Temmuz'da başlayacak
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 22'ncisi düzenlenecek Gümüşlük Müzik Festivali, 16 Temmuz'da başlayacak.

        Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen festival, dünyaca ünlü isimleri misafir etmeye hazırlanıyor.

        16 Temmuz'da tüm gün sürecek etkinliklerle kapılarını açacak festivalde etkinlikler, festival merkezinde saat 14.00'den 22.00'ye kadar sürecek.

        Geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik temaları etrafında şekillenen festivalde, "Son çivi, ilk nota" mottosuyla farkındalık yaratılması hedefleniyor.

        Bodrum'da inşaat sezonundan turizm sezonuna geçişin simgesi olarak açılış günü sahneye "son çivi" törenle çakılacak. Gümüşlük Müzik Festivali'nin resmi açılışı ise 27 Temmuz akşamı MAV Cellists & Özcan Ulucan konseriyle Antik Taş Ocağı'nda gerçekleştirilecek.

        Bu yıl birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalde dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların yanı sıra Türkiye'den de sanatçılar yer alacak.

        İki aylık sürece yayılacak festivalin kapanış konserini, bu yıl da ünlü piyanisti Gülsin Onay verecek. Konser 9 Eylül akşamı Antik Taş Ocağı'nda yapılacak.

        Festivalde çocuklar için de farklı etkinlikler düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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