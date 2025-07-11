22. Gümüşlük Müzik Festivali 16 Temmuz'da başlayacak

Festivalde çocuklar için de farklı etkinlikler düzenlenecek.

İki aylık sürece yayılacak festivalin kapanış konserini, bu yıl da ünlü piyanisti Gülsin Onay verecek. Konser 9 Eylül akşamı Antik Taş Ocağı'nda yapılacak.

Bu yıl birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalde dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıların yanı sıra Türkiye'den de sanatçılar yer alacak.

Bodrum'da inşaat sezonundan turizm sezonuna geçişin simgesi olarak açılış günü sahneye "son çivi" törenle çakılacak. Gümüşlük Müzik Festivali'nin resmi açılışı ise 27 Temmuz akşamı MAV Cellists & Özcan Ulucan konseriyle Antik Taş Ocağı'nda gerçekleştirilecek.

16 Temmuz'da tüm gün sürecek etkinliklerle kapılarını açacak festivalde etkinlikler, festival merkezinde saat 14.00'den 22.00'ye kadar sürecek.

Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen festival, dünyaca ünlü isimleri misafir etmeye hazırlanıyor.

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