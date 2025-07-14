Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum açıklarında bir motoryat kayalıklara çarptı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan motoryat ile içerisindekilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum açıklarında bir motoryat kayalıklara çarptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan motoryat ile içerisindekilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        "Monte Carlo" isimli 20 metre uzunluğundaki motoryat henüz belirlenmeyen nedenle ilçe açıklarındaki Köçek Sığlığı mevkisinde kayalıklara çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle hasar oluşan motoryat ile içerisinde bulunan kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor
        İki yeğenini öldürdü
        İki yeğenini öldürdü
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla
        Musk'tan Trump'a: Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla

        Benzer Haberler

        Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesaj...
        Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesaj...
        'Son 52 yılın en kurak dönemi, içme suyunda büyük sıkıntılar kaçınılmaz'
        'Son 52 yılın en kurak dönemi, içme suyunda büyük sıkıntılar kaçınılmaz'
        'Sakin Şehir' Akyaka, kampçıların gözdesi oldu
        'Sakin Şehir' Akyaka, kampçıların gözdesi oldu
        Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazan...
        Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Cengizhan Şimşek kazan...
        Eğlence mekanında tekmeli, yumruklu 'hesap' kavgası kamerada: 5 gözaltı (2)
        Eğlence mekanında tekmeli, yumruklu 'hesap' kavgası kamerada: 5 gözaltı (2)
        Bodrum'da motoryatta yangın (2)
        Bodrum'da motoryatta yangın (2)