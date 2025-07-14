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        Datça'da kontrollerde 13 günde 23 bin kişi sorgulandı

        Muğla'nın Datça ilçesinde yol kontrolünde, 13 günde 23 bin kişinin sorgulandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:25 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:25
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        Datça'da kontrollerde 13 günde 23 bin kişi sorgulandı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde yol kontrolünde, 13 günde 23 bin kişinin sorgulandığı bildirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris-Datça kara yolundaki Balıkaşıran mevkisinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.

        Göçmen kaçakçılığı ve aranan kişilere yönelik yürütülen operasyonda 23 bin 63 kişi ile 4 bin 134 aracın sorgulandığı kaydedilen açıklamada, denetimlerde vatandaşlara, ormanlık alanlara izinsiz giriş yapılmaması, ateş yakılmaması ve yangına karşı dikkatli olunması konularında uyarılar yapıldığı aktarıldı.

        Jandarma ekiplerince, güvenlik ve çevre bilinci kapsamında denetimlerin yaz sezonu boyunca süreceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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