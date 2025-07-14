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        Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:33 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:33
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        Fethiye Kaymakamı Akkaya'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Akkaya, mesajında, demokratik düzeni hedef alarak ülkenin bekasını, devletin bölünmez bütünlüğünü milli birlik ve beraberliği parçalamaya yönelik 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti.

        Aziz milletin Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını vurgulayan Akkaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Günümüze geldiğimizde ise 15 Temmuz hain darbe kalkışmasına karşı durarak 'Zaferin Adı Türkiye' olmuş. Kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokakları, meydanları doldurmuş tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanıyla inancıyla canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak, demokrasiye sahip çıkmıştır. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.' dizelerinde dile getirilen şuuru yaşayarak, vatana ölümü pahasına nasıl sahip çıkılabileceğini bir kez daha gösteren ve bunu dünyanın gözleri önünde yapan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

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