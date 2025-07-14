'Son 52 yılın en kurak dönemi, içme suyunda büyük sıkıntılar kaçınılmaz'

MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Türkiye'nin son 52 yılın en kurak dönemini yaşadığını belirtip, "Kentsel altyapısı eksik olan, rezervuarları bulunmayan ya da yetersiz olan yerleşimlerde ve büyükşehirlerde içme suyu temininde büyük sıkıntılar yaşanması kaçınılmaz" dedi.

Türkiye genelinde 2025 yılının ilk 9 ayında, son 52 yılın en kurak dönemi kayıtlara geçti. Yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 26 azaldı. MSKÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, bu yıl ülke genelinde metrekareye 520 milimetre yağış beklendiği ancak düşen yağışın 380 milimetre civarında olduğunu söyledi.

TARIMSAL ÜRÜN REKOLTESİNDE DÜŞÜŞ

Doç. Dr. Özçelik, "Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 53 civarında bir yağış eksikliği gerçekleşmiş durumda. İç Anadolu Bölgesi'nde bu rakam yüzde 36 civarında, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise yüzde 30'lar civarında bir yağış eksikliği gerçekleşmiş durumda. Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüzde 24 civarında yağış eksikliği gerçekleşirken, Karadeniz Bölgesi'nde mevsim normallerinde yağış olduğunu söyleyebilirim. 9 ay boyunca Türkiye'de yüzde 26 civarında yağış eksikliğinin meydana gelmesi ülke genelinde tarımsal ürün rekoltesinde ciddi düşüşler yaşanacağı anlamına geliyor" dedi.