Bodrum açıklarında oltaya takılan yavru köpek balığı denize bırakıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oltaya takılan yavru köpek balığı tekrar denize salındı. Ortakent açıklarında avlanan amatör balıkçı Deniz Akgül'ün oltasına bir balık takıldı. Oltayı teknesine çeken Akgül, camgöz cinsi yavru köpek balığının takıldığını gördü. Bir süre şaşkınlık yaşayan Akgül, daha sonra balığı yeniden denize saldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.