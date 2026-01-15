Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        20. Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 17 Ocak'ta yapılacak

        Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nun 20'ncisinin 17 Ocak'ta düzenleneceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:01 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:01
        20. Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 17 Ocak'ta yapılacak
        Uluslararası Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nun 20'ncisinin 17 Ocak'ta düzenleneceği bildirildi.

        "Her Kulaç Kuraklığa İlaç" sloganıyla iklim değişikliği ve kuraklığa dikkati çekmeyi amaçlayan maratona Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, ABD, İngiltere, Azerbaycan, Suriye, Kırgızistan, Rusya ve İspanya'dan 570'in üzerinde sporcu katılacak.

        Yarış, 1500 ve 5000 metre olmak üzere iki parkurda, 14 ile 89 yaş arası 15 kategoride yapılacak. Paralimpik sporcular da organizasyonda yer alacak.

        Etkinliğin onur konukları, açık su yüzücüsü Tuncay Şenyüz ve maratonun kurucularından Necati Sağır olacak.


        Datça'da 17 Ocak'ta gerçekleştirilecek etkinliğe tek katılım şartının TEMA Vakfına fidan bağışı yapmak olduğu kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

