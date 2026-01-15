Muğlalı milli okçu Emircan Haney "Yılın Okçusu" ödülüne aday gösterildi

Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen Dünya Kupası Finalleri’nde altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olan milli okçu Emircan Haney, "Yılın Okçusu" ödülüne aday gösterildi.



Haney'in antrenörü Dr. Ejder Sözen, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu'nun başlattığı küresel oylamada, Emircan'ı zirveye taşımak için tüm Türkiye'nin desteğini beklediklerini ifade etti.



Sözen, 9 yaşında başladığı okçuluk kariyerini dünya zirvesine taşıyan Emirhan'ın, gösterdiği performansla sadece Türkiye'nin değil dünya otoritelerinin de takdirini kazandığını belirtti.



Haney'in başarısının Yatağan ilçesine bağlı Bencik Köyü'nde atılan temeller üzerinde yükseldiğinin altını çizen Sözen, bu başarının, sistemli çalışmanın ve azmin küresel bir zafere dönüşebileceğini kanıtladığını kaydetti.



Sözen, Emircan'ın Dünya Şampiyonluğu unvanını "Yılın Okçusu" ödülüyle taçlandırması için halk oylaması sürecinin başladığına da dikkati çekerek, "Dünyanın dört bir yanından okçuluk tutkunlarının katıldığı oylamada, kazananı halkın oyları belirleyecek. Ay-yıldızlı bayrağımızı Çin'de göndere çektiren Emircan Haney'in bu prestijli ödülü kazanması için www.worldarcheryawards.com linkinden oy kullanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



