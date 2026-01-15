Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis cezası

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 sanık, 22 yıl 6'şar ay hapis ve 225'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 14:04 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:04
        Bodrum'da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 sanığa 22 yıl 6'şar ay hapis cezası
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 sanık, 22 yıl 6'şar ay hapis ve 225'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu yargılanan sanıklar F.E, Y.D. ve R.A. ile avukatları hazır bulundu.

        Esasa ilişkin son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Son sözü sorulan sanıklardan R.A, "Herkes hakkını helal etsin, ben böyle olsun istememiştim. Çok pişmanım, benim yüzümden buradalar, ne diyeceğimi bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

        Diğer sanıklar ise beraatlerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıklar F.E, Y.D. ve R.A'ya 22 yıl 6'şar ay hapis cezası ile her birine 225'er bin lira adli para cezası verdi. Heyet, tutuksuz yargılanan sanıklar İ.K. ve A.B'nin ise beraatlerine hükmetti.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 Mayıs 2025'de düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 3'ü tutulanmış, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

