MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Kaçar, gazetecilerle bir araya geldi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Menteşe'de görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.



MSKÜ Salonu'nda, basın mensuplarıyla tek tek sohbet eden Kaçar, görüş alışverişinde bulundu.



Kaçar, basının toplum için üstlendiği önemli role dikkat çekerek, basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



MSKÜ öğrencilerinin müzik dinletisiyle devam eden ve samimi bir ortamda sohbet havasında gerçekleşen program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.



Programa MSKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Gökçe, Prof. Dr. Hatice Hicret Görgülü ve Prof. Dr. Deniz Ülgen, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çil, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Avcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Er de katılım sağladı.

