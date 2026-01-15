Habertürk
        Muğla'da mikrobölgeleme etüt çalışmalarında sona yaklaşıldı

        Muğla'da mikrobölgeleme etüt çalışmalarında sona yaklaşıldı

        –Muğla'da, kenti depremlere karşı daha hazırlıklı hale getirmek ve dirençli kent kimliği kazandırmak amacıyla başlattığı mikrobölgeleme etüt çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 14:54 Güncelleme: 15.01.2026 - 14:57
        Muğla'da mikrobölgeleme etüt çalışmalarında sona yaklaşıldı
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, afet risklerini azaltmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, birçok ilçede etüt süreci tamamlanırken, kalan alanlarda son çalışmalar gerçekleştiriliyor.

        Büyükşehir ekipleri tarafından yürütülen mikrobölgeleme etütleri, yerleşim alanlarının jeolojik yapısının ayrıntılı biçimde analiz edilmesini, zemin özelliklerinin bilimsel verilerle ortaya konmasını ve olası doğal tehlikelerin belirlenmesini amaçlıyor.

        Çalışmalarla, Muğla'nın deprem riskinin azaltılması, sağlıklı yaşam alanlarının planlanması ve olası bir depremde can kayıplarının en aza indirilmesi hedefleniyor.

        Etüt çalışmaları Menteşe, Seydikemer, Marmaris, Milas, Ortaca, Fethiye, Ula ve Dalaman ilçelerinde tamamlandı. İl genelinde başlatılan çalışmaların, kalan ilçelerde de belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanması planlanıyor.

        Mikrobölgeleme etütleri, mevcut ya da yeni açılacak yerleşim alanlarında deprem, zemin sıvılaşması, heyelan ve benzeri tehlikelerin belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştiriliyor.

        Çalışmalar kapsamında, arazinin jeolojik yapısı detaylı biçimde incelenerek yerel zemin koşullarını ve riskleri gösteren haritalar hazırlanıyor. Elde edilen veriler, imar planlarına ve yapılaşma kararlarına bilimsel altyapı oluşturacak nitelik taşıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve yerel yönetimler olarak bu gerçeği göz ardı edemeyeceklerini belirtti.

        Şehirleri afetlere karşı daha dirençli hale getirmek zorunda olduklarına dikkati çeken Aras, bu sorumluluğun yalnızca bugünü değil, geleceği de kapsadığını kaydetti.

        Aras, geçen yıl bu anlayışla "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu çalışmalarla yerleşim alanlarının jeolojik yapısını bilimsel araştırmalarla ortaya koyduklarını, amaçlarının Muğla’yı daha güvenli, daha sağlıklı ve daha dirençli bir kent haline getirmek olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

