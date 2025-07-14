'Sakin Şehir' Akyaka, kampçıların gözdesi oldu

MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' ünvanlı turistlik mahallesi Akyaka, çam ormanları arasında kurulan çadır kamplarıyla bu yıl da tatilcilerin uğrak noktalarından biri oldu. Tatilcilerden Yelda Bozkuş, "Akyaka'da mavi ile yeşilin bir arada olmasını çok seviyorum. Denizimiz çok temiz" dedi.

Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi, bu yaz da kamp tatilini tercih eden yerli turistlerin akınına uğradı. 2011 yılında Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'daki kamp alanı, çadırda kalmak isteyen tatilcilerin tercih noktası oldu. Gökova Körfezi kıyısındaki kamp alanına gelen tatilciler, çam ağaçlarının gölgesine kurdukları çadır ve karavanlarda konaklıyor. Günlüğü 450 ile 1000 lira arasında değişen fiyatlarla konaklama imkanı sunulan alanda, 600 dönümlük arazide yaklaşık 300 çadır yer alıyor. Sabahın erken saatlerinde denize girerek güne başlayan tatilciler, kahvaltılarını doğayla iç içe yapma fırsatı buluyor. Muğla Vakfı tarafından işletilen kamp alanında güvenlik için giriş-çıkışlar görevliler tarafından kayıt altına alınıyor.