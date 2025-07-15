15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, Muğla'da başladı

Vali Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletçilerin 15 Temmuz şehitleri için pedal çevireceklerini belirterek, yarışa katılan tüm sporculara başarı diledi.

Turun startını Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile protokol üyeleri verdi.

Muğla Valiliği ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yarışa katılan sporcular, bisikletleriyle Valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

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