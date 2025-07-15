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        15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, Muğla'da başladı

        Muğla'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, 34 ilden 120 sporcunun katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 15.07.2025 - 11:28
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        15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, Muğla'da başladı
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        Muğla'da düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı, 34 ilden 120 sporcunun katılımıyla başladı.

        Muğla Valiliği ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yarışa katılan sporcular, bisikletleriyle Valilik önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

        Turun startını Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile protokol üyeleri verdi.

        Menteşe ilçesinden başlayan etapta, bisikletçiler 62 kilometrelik yolu yaklaşık 2 saatte aşarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris ilçesinde konakladığı ve ayrılmasının ardından suikast timinin saldırıda bulunduğu otele ulaşacak.

        Vali Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisikletçilerin 15 Temmuz şehitleri için pedal çevireceklerini belirterek, yarışa katılan tüm sporculara başarı diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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