Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.C.A. yönetimindeki 42 AGG 725 plakalı otomobil, Babataşı Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde, Hasan Arslan'ın (22) kullandığı 45 HE 747 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Arslan, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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