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        Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:29 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:29
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        Fethiye'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        M.C.A. yönetimindeki 42 AGG 725 plakalı otomobil, Babataşı Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde, Hasan Arslan'ın (22) kullandığı 45 HE 747 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan Arslan, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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