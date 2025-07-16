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        Muğla'da 14 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 13:35 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:35
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        Muğla'da 14 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ'nin (25) Karamehmet Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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