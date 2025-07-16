Muğla'da 14 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, hakkında 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 14 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.İ'nin (25) Karamehmet Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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