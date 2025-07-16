Bodrum'da gönüllü dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği yapıldı.

Bodrum Belediyesi personelinden oluşan gönüllü dalgıçların katılımıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliği, Torba Mahallesi'nde devam etti.

Dalış yapan ekip, su altındaki atıkları topladı. Temizlik çalışması su altı kamerasınca da görüntülendi.

Çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Torba sahilinde sergilendi. Etkinliğin sonunda atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla yapılan temizlik etkinliğine, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert de katıldı.

Özsert, Torba'da az miktarda atık çıktığını belirtti.

Duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Özsert, denizlerin, çevrenin daha fazla korunması gerektiğini ifade etti.