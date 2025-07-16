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        Bodrum FK'da Cenk Şen Süper Lig yolcusu

        YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürürken sol bek Cenk Şen'in Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK ile temasta olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 11:16 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:16
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        Bodrum FK'da Cenk Şen Süper Lig yolcusu
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        YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürürken sol bek Cenk Şen'in Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK ile temasta olduğu bildirildi. Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'in Bodrum FK'dan eski öğrencisi olan 24 yaşındaki oyuncuyu çok istediği ve transferin en kısa zamanda netleşeceği kaydedildi.

        Cenk Şen'in de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve bonservisinde kolaylık beklediği vurgulandı. 2020-2021 sezonunda bu yana Bodrum FK forması giyen Cenk, yeşil-beyazlılarda 2'nci Lig ve 1'inci Lig Play-Off şampiyonlukları yaşadı. Geçen sezon Ege ekibinde 32 Süper Lig maçına çıkan Cenk 2 bin 524 dakika süre alıp 1 kez de ağları havalandırdı.

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        Galeri

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