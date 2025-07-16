Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik Marmaris ilçesinde çalışma yaptı.
Operasyonda üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.