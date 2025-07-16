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        Bodrum'da Şehit Komiser Ekrem Uyar kontrol botu denize indirildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Şehit Komiser Ekrem Uyar kontrol botu, mavi sularda göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 19:13 Güncelleme: 16.07.2025 - 19:13
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        Bodrum'da Şehit Komiser Ekrem Uyar kontrol botu denize indirildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Şehit Komiser Ekrem Uyar kontrol botu, mavi sularda göreve başladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kontrol botu için Bodrum Cruise Port Limanı'nda tören düzenlendi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, gelişen teknoloji çağında, güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin sadece insan kaynağıyla değil, ileri mühendislik ürünleriyle de sağlandığını söyledi.

        Ares Tersanesi ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan protokolle Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılan kontrol botunun kendilerine teslim edildiğini belirten Akbıyık, botun, denizde emniyetin sağlamasında görev alacağını bildirdi.

        Botun, yasa dışı faaliyetlerin önlenmesinde, kıyı güvenliğinin artırılmasında, düzensiz göçle mücadelede ve acil durumlara müdahalede kilit rol oynayacağını ifade eden Akbıyık, şunları söyledi:

        "12 metre boyunda, 13 ton ağırlığındaki bot, 160 deniz mili menzile sahip iki adet iç dizel motor, su jetleri ile karbon takviyeli gelişmiş kompozit kullanılarak vakum infizyon teknolojisiyle üretilmiştir. Üretimi tamamlanan kontrol botu, 30 Mayıs'ta Ares Tersanesi'nden teslim alınarak Bodrum Deniz Limanı Şube Müdürlüğümüze tahsisi yapılmıştır. Bu proje sadece bir araç üretiminin ötesinde kamu kurumlarımızın iş birliği içinde yürüttüğü vizyoner yaklaşımın bir sonucudur. Güvenlik, huzur demektir. Huzur ise birlikte ve kararlılıkla inşa edilir. Bugün denize indirilen bu bot sadece bir araç değil halkımızın güvenle geleceğine yapılan bir yatırımdır."

        Törene, bota adı verilen Şehit Komiser Ekrem Uyar'ın ailesi ile Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Akbıyık, Şehit Komiser Ekrem Uyar'ın ailesine çiçek ve gemi maketi verdi.

        Açılış kurdelesinin ardından protokol heyeti bot ile açılarak Bodrum açıklarında ilk turu attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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