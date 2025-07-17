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        Fethiye'de yaşayan Kıbrıs gazisi Abdurrahim Kısa'ya madalya ve berat takdim edildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazi Abdurrahim Kısa'ya madalya ve berat belgesi takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 21:53 Güncelleme: 17.07.2025 - 22:02
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        Fethiye'de yaşayan Kıbrıs gazisi Abdurrahim Kısa'ya madalya ve berat takdim edildi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazi Abdurrahim Kısa'ya madalya ve berat belgesi takdim edildi.

        Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Kısa'ya madalya ve beratını evinde takdim etti.

        Kaymakam Akkaya, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Muharip Gazi Abdurrahim Kısa'ya tevcih edilen "Milli Mücadele Madalya ve Beratı"nı takdim etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

        Tarihi şan, zafer ve kahramanlık destanlarıyla dolu aziz milletin unutulmaz zaferlerinden birinin de Kıbrıs Barış Harekatı olduğunu belirten Akkaya, "Bu destansı mücadelede vatanı için canını ortaya koyan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazimiz Abdurrahim Kısa'ya şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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