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        Marmaris, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçilerini ağırlıyor

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Latin Amerika Ülkeleri - Marmaris Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 23:28 Güncelleme: 18.07.2025 - 23:39
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        Marmaris, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçilerini ağırlıyor
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Latin Amerika Ülkeleri - Marmaris Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Diplomatik ilişkileri güçlendirmek ve ilçenin uluslararası alandaki tanınırlığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Meksika, Kosta Rika, Guatemala, Panama ve Venezuela'nın Ankara Büyükelçileri katıldı.

        Etkinlik kapsamında Marmaris Kalesi'nde "Hoş geldiniz" programı düzenlendi.

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin diplomatik bir ziyaretten çok Marmaris ve Latin Amerika ülkeleri arasında sıcak bir dostluğun başlangıcı olduğunu söyledi.

        Marmaris Belediyesi olarak Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasında kalıcı bir kültürel köprü kurmayı umut ettiklerini belirten Ünlü, "Önümüzdeki yıllarda, Marmaris'te bir Latin Festivali düzenlemeyi planlıyoruz. Sokaklarımızda ve kıyı şeridimizde gerçek bir Latin Karnavalı." dedi.

        Hayallerini gerçekleştirmek için büyükelçilerin ve heyetlerinin desteğine, fikirlerine ve varlıklarına ihtiyaçları olduğunu dile getiren Ünlü, şunları söyledi:

        "Latin Amerika kültürleri ve Türkiye'nin birçok ortak noktası var. Güçlü gelenekler, sıcakkanlı insanlar ve dostluğa duyulan derin bir saygı. Tarih, birbirimizi kolayca ve içtenlikle anlayabildiğimizi göstermiştir. Bu gece, bu güzel kale sadece bir tarih anıtı değil, yeni bağlantıların, yeni işbirliklerinin ve kıtalar arası paylaşılan ilhamın bir sembolü haline geliyor."

        Meksika Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Kosta Rika Büyükelçisi Gustavo Campos Fallas, Guatemala Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos, Panama Büyükelçisi Karina Arias Fonseca ve Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez de birer selamlama konuşması yaptı.

        Üç gün sürecek etkinlik boyunca, büyükelçi heyetleri, Marmaris'in tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret edecek, kültürel ve turistik potansiyel hakkında bilgilendirilecek.

        Aynı zamanda Marmaris ile Latin Amerika ülkeleri arasında işbirliğini artırmaya yönelik temaslar gerçekleştirilecek.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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