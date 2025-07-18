Marmaris, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçilerini ağırlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "Latin Amerika Ülkeleri - Marmaris Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Diplomatik ilişkileri güçlendirmek ve ilçenin uluslararası alandaki tanınırlığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Meksika, Kosta Rika, Guatemala, Panama ve Venezuela'nın Ankara Büyükelçileri katıldı.

Etkinlik kapsamında Marmaris Kalesi'nde "Hoş geldiniz" programı düzenlendi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin diplomatik bir ziyaretten çok Marmaris ve Latin Amerika ülkeleri arasında sıcak bir dostluğun başlangıcı olduğunu söyledi.

Marmaris Belediyesi olarak Türkiye ile Latin Amerika ülkeleri arasında kalıcı bir kültürel köprü kurmayı umut ettiklerini belirten Ünlü, "Önümüzdeki yıllarda, Marmaris'te bir Latin Festivali düzenlemeyi planlıyoruz. Sokaklarımızda ve kıyı şeridimizde gerçek bir Latin Karnavalı." dedi.

Hayallerini gerçekleştirmek için büyükelçilerin ve heyetlerinin desteğine, fikirlerine ve varlıklarına ihtiyaçları olduğunu dile getiren Ünlü, şunları söyledi: