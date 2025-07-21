Bodrum açıklarında sürüklenen 2 teknedeki 9 kişi kurtarıldı

Karaada açıklarında da makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 10 metre boyundaki bir başka tekne ise KIYEM-6 botunca yedeklenerek Ağanlar Tersanesi'nde emniyete alındı.

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