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        Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 600 yolcu geldi

        Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 600 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:49 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:49
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        Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 600 yolcu geldi
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        Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 600 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştırıldı.

        Rodos Limanı'ndan çıkan 277 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na geldi. Gemide çoğu ABD'li 2 bin 600 yolcu ve 1143 personel bulunduğu belirtildi.

        Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

        Bazı turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yaparak tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

        "Resilient Lady" akşam Mikonos Limanı'na hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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