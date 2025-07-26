Muğla açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında lastik botta içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 1 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Bozburun/Koldestim) ve Datça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli kara üzerinde tespit edilen 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

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