Muğla açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla açıklarında 6 düzensiz göçmen yakalandı, 1 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Bozburun/Koldestim) ve Datça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli kara üzerinde tespit edilen 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Datça ilçesi açıklarında lastik botta içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 1 düzensiz göçmen de kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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