Muğla'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 4 hastaya umut oldu

Organ Nakli Koordinasyon Birimi'nin organizasyonuyla gece saatlerinde Denizli, Aydın, Antalya ve İzmir'den gelen uzman ekiplerce gerçekleştirilen başarılı operasyonla hastanın kalp, karaciğer, ince bağırsak ve böbrekleri, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere teslim alındı.

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