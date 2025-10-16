Muğla'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü

Sağlık ekibince Tuzcu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.Ö, av tüfeğiyle Halil İbrahim Tuzcu ve Ali Taha Demir'e ateş etti.

Menteş Mahallesi'ndeki bir yem fabrikasının bahçesinde 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

